Meteorolojiden Muğla için uyarı (05 Ocak 2020 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla için sağanak yağış uyarısı geldi.

Yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle;

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ulusal.com.tr