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Meteorolojiden Rize için kuvvetli yağış uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin kıyı ilçeleri için kuvvetli yağış sonucu su baskını ve heyelan gibi olumsuz şartlara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden Rize için kuvvetli yağış uyarısı (hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin kıyı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin kıyı ilçelerinde devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam ederek, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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