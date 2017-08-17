Meteoroloji, Rize'de akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisini artıracağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinden Rize için 'uyarı' koduyla duyurduğu bilgilendirmede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisini artıracağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı
Saat 16.00'da yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Son radar görüntüleri ve yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Rize çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisini artırarak önümüzdeki 3 saat içerisinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (heyelan, ani sel, su baskını ve yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
ulusal.com.tr
Meteoroloji, Rize'de akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisini artıracağını duyurdu.
Meteoroloji, Rize'de akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisini artıracağını duyurdu.
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