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Meteorolojiden sağanak uyarısı (24 Ağustos hava durumu)

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı (24 Ağustos hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
 

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 30
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 31
Az bulutlu

ISTANBUL, 29
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI, 30
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR, 29
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 34
Az bulutlu ve açık

IZMIR, 32
Az bulutlu ve açık

MANISA, 34
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 34
Az bulutlu ve açık

HATAY, 33
Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 32
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 29
Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI, 30
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 27
Az bulutlu

KIRŞEHİR, 31
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE, 28
Parçalı bulutlu

KARABÜK, 28
Parçalı bulutlu

KASTAMONU, 23
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK, 26
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 27
Parçalı bulutlu

SAMSUN, 27
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT, 26
Parçalı bulutlu

TRABZON, 26
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 29
Parçalı ve az bulutlu

KARS, 30
Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ, 36
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık

SIIRT, 39
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 39
Az bulutlu ve açık


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul hava durumu #ankara hava durumu
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