Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 30
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 31
Az bulutlu
ISTANBUL, 29
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI, 30
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR, 29
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 34
Az bulutlu ve açık
IZMIR, 32
Az bulutlu ve açık
MANISA, 34
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 35
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 34
Az bulutlu ve açık
HATAY, 33
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 32
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 29
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI, 30
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 27
Az bulutlu
KIRŞEHİR, 31
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE, 28
Parçalı bulutlu
KARABÜK, 28
Parçalı bulutlu
KASTAMONU, 23
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK, 26
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 27
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 27
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT, 26
Parçalı bulutlu
TRABZON, 26
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 29
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 30
Parçalı ve az bulutlu
TUNCELİ, 36
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
SIIRT, 39
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 39
Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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