Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 30

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE, 31

Az bulutlu



ISTANBUL, 29

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELI, 30

Az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR, 29

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ, 34

Az bulutlu ve açık



IZMIR, 32

Az bulutlu ve açık



MANISA, 34

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 35

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA, 34

Az bulutlu ve açık



HATAY, 33

Az bulutlu ve açık



ISPARTA, 32

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 29

Parçalı ve az bulutlu



CANKIRI, 30

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR, 27

Az bulutlu



KIRŞEHİR, 31

Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DÜZCE, 28

Parçalı bulutlu



KARABÜK, 28

Parçalı bulutlu



KASTAMONU, 23

Parçalı yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK, 26

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 27

Parçalı bulutlu



SAMSUN, 27

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT, 26

Parçalı bulutlu



TRABZON, 26

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 37

Az bulutlu ve açık



ERZURUM, 29

Parçalı ve az bulutlu



KARS, 30

Parçalı ve az bulutlu



TUNCELİ, 36

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık



SIIRT, 39

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA, 39

Az bulutlu ve açık