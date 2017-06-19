Batı Akdeniz'de Muğla dışındaki tüm bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

Batı Akdeniz'de Muğla dışındaki tüm bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların Isparta ve Burdur'un doğusu ile Antalya'nın kuzeydoğu kesiminde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıkları sahil kesiminde değişmeyecek, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece azalacak.



Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



Denizlerde de rüzgar Bodrum-Kumluca arası gün batısı ve lodostan fırtınamsı esmesi bekleniyor. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.







Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı



Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağışlar, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.



Meydana gelebilecek yıldırım düşmesi, dolu, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.