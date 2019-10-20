Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
YURT 20.10.2019, 09:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
Kaynak: AA
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