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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde hafif sağanak, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

YURT 11.11.2019, 21:47
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kaynak: AA
#meteoroloji #sağanak #Sis #edirne #Tekirdağ
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