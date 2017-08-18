Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



MARMARA



Parçalı, doğusu çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve İstanbul'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu



ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AYDIN °C, 36°C

Avz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IZMIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar Mevkii ile Isparta'nın kuzey ve Burdur'un batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Kuzey ve batı kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AKSARAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Çorum, Amasya, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜMÜŞHANE °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyinin çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HAKKARİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık