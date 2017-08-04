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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara radarından alınan son verilere göre bu akşam saatlerinde Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #meteoroloji
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