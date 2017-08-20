Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek. Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize çevreleri ile İzmir'in doğu ilçeleri, Isparta ve Balıkesir'in güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla’nın Fethiye ile Antalya’nın Kaş ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞMUR VAR
Meteorolji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece gerilemesi beklenen İstanbul'da önümüzdeki iki gün yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor./Milliyet
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 31
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE, 32
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL, 32
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 32
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHISAR, 30
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AYDIN, 34
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR, 33
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA, 34
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısı ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın Kaş ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA, 35
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 30
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kaş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR, 32
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 34
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 33
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI, 33
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 31
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS, 33
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE, 31
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK, 32
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 28
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 27
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 33
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE, 34
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 29
Parçalı bulutlu
TRABZON, 28
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 38
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS, 28
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA, 39
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 38
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR, 37
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 37
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 37
Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek. Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek.
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