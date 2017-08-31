Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Muğla, Denizli ve Sinop çevreleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek.

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Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Muğla, Denizli ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 27





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE, 28

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL, 27

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.



TEKİRDAĞ, 25

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.



EGE

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 25

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AYDIN, 34

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İZMİR, 32





Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



KÜTAHYA, 22

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 33

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA, 31





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA, 27

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



OSMANİYE, 31

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor. İlk saatlerde Çankırı çevreleri ile öğle saatlerinde Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 24

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 25

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS, 27

Parçalı ve az bulutlu



YOZGAT, 23

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden iitbaren az bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor.



KARABÜK, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor.



KASTAMONU, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor.



ZONGULDAK, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BAYBURT, 31

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



TOKAT, 26

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısı ile kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 35

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM, 29

Parçalı bulutlu



HAKKARİ, 33

Az bulutlu



VAN, 28

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR, 38

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 33

Az bulutlu ve açık



MARDİN, 33

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA, 37

Az bulutlu ve açık