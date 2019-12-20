Meteorolojiden Sakarya için sarı uyarı! (21 Aralık 2019 Sakarya hava durumu)
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, 21 Aralık Cumartesi günü Sakarya'da fırtınalı hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre...
YURT 20.12.2019, 17:44 20.12.2019, 17:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Sakarya'yı kuvvetli fırtına için uyardı. Fırtınanın ne kadar süre boyunca etkili olacağı ise şu anlık açıklanmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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