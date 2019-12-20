Meteorolojiden Sakarya için sarı uyarı! (21 Aralık 2019 Sakarya hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Sakarya'yı kuvvetli fırtına için uyardı. Fırtınanın ne kadar süre boyunca etkili olacağı ise şu anlık açıklanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



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