Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Tekirdağ, Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece birden düşecek. Ankara parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; İzmir parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Tekirdağ, Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



BALIKESİR, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu



BURSA, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR, 26

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR, 31

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA, 32

Parçalı bulutlu



MUĞLA, 32

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri(Dörtyol, Erzin) ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 34

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA, 31

Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR, 32

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY, 31

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 29

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI, 29

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 22

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



NEVŞEHİR, 29

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



BOLU, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 23

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA, 31

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜMÜŞHANE, 28

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 35

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ERZURUM, 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,



KARS, 30

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MALATYA, 36

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN, 37

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR, 38

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 34

Az bulutlu ve açık



SİİRT, 37

Az bulutlu ve açık