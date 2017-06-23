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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya'da yarın yüksek sıcaklık ve nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Antalya ve civarında sıcaklık 1 ila 3 derece artacak.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

 Rüzgar, kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek. En yüksek sıcaklığın 35 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.


Kaynak: AA
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