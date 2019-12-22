Meteroloji'den 30 il için yağış uyarısı

Sis dağılıyor, yağışlı hava ve fırtına geliyor. Meteorolojiden 30 il için yağış uyarısı yapıldı. Marmara'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi, Gökçeada ve Bozcaada ile deniz ulaşımı yapılamıyor. Beyoğlu'nda bir binanın çatısı uçtu, bir baba ve çocuğu saniyelerle kurtuldu.

Yağışsız geçen dönem sona eriyor ve Trakya'da çok etkili olan yoğun sis yerini yağış ve fırtınaya bırakıyor.

Kuzey kesimlerden başlayarak Türkiye genelinin, Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Trakya, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarındaki yağmur ve sağanak İç Anadolu’ya doğru ilerleyecek.

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun seferlerinde aksaklık yaşandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısı uçtu. Kucağından çocu ile sokaktan geçen bir adam son anda, şans eseri kurtuldu.

O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Çatının altında kalan araçlar zarar gördü.

Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamıyor.

Fırtına uyarısı sonrasında Bursa Valiliğin'in kararı ile Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine bir günlük ara verildi.

ulusal.com.tr



