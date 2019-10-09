Metrobüs arızası seferleri aksattı

Onlarcası peş peşe sıralandı. Arızalanan bir metrobüs bu görüntülere neden oldu...



Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüs arıza yaptı. Bu nedenle seferlerde aksama meydana geldi.



Mecidiyeköy yönünde seyreden metrobüs arızalanınca uzun kuyruklar oluştu.



Duraklarda zincirleme olarak yoğunluk yaşandı.



Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

ulusal.com.tr