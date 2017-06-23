Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, müze ek binası projesinin uygulanamayacağından hareket ile inşa uygulamasının sonlandırılmasına, projenin sosyal donatı ve tuvalet bölümünün eski yerine yapılmasına karar verdi

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mevlana Müzesi gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatına ilişkin projenin sonlandırılmasına, sosyal donatı ve tuvalet bölümünün ise eski yerine uygulanmasına karar verdi.

Konya Valiliği'nce, Mevlana Müzesi'nin içerisine yapılacak ek bina inşaatı yapımı sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunmasının ardından, ara verilen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bir protokol imzaladığı hatırlatıldı.

Proje kapsamında, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda ihalenin geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, inşaatın yapımı sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunması üzerine çalışmalara ara verildiğine işaret edildi.

Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca, inşaat sahasında mezarların çıkmasının ardından uzman görüş alınarak hazırlanan raporun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirildiği aktarıldı.



Ek Teşhir Binası uygulaması sonlandırıldı

Açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin gönderdiği "Kazı çalışmaları sırasında açığa çıkan mezarların mevcut yerinde korunması ve iş kapsamında Ek Teşhir Binası uygulamasının sonlandırılarak, yalnızca kazı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olan ve herhangi bir bulguya rastlanılmayan alanda WC yapılarının uygulamasının devam etmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun değerlendirilmektedir" görüşüne yer verildi.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından, müze ek binası projesinin uygulanamayacağından hareketle inşa uygulamasının sonlandırılmasına, projenin sosyal donatı tuvalet bölümünün eski yerine uygulanmasının devam edebileceğine karar verdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar şunlar kaydedildi:

"Müze Ek Binası içerisinde teşhiri düşünülen eserler, Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde yapılacak yeni Konya Müzesi'nde sergilenecektir. Başından bu tarafa Kültür Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde iş ve işlemleri sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tuvalet projesinin revizyonu sonrasında eski yerinde ve mümkün olan en kısa zamanda tuvalet binası ve Müze Bahçesi'nin yıkılan yan duvarlarının inşaatını tamamlayacaktır. Mezarların bulunduğu alanda bahçe peyzaj çalışmaları yapılırken, yeniden mezar alanı olarak tanzim edilecektir."