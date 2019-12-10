Mevlana Şehri Konya İstanbul’a taşınıyor.

Konyalı Sanayici ve İşadamları tarafından organize edilen Konya Yenikapı fuarı, 12 Aralık Perşembe günü ile 15 Aralık pazar akşamı arasında Konya'yı tüm değerleriyle adeta İstanbul’a taşıyacak.

Konya Yenikapı Fuarının tanıtımı, Eyüp Sultan meydanında Mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlatıldı.

Nasrettin hocanın Konya şekeri ve etli ekmek ikramları sunuldu.

Mehteran takımının konseri ve Konya yöresel lezzetlerinin başında gelen etli ekmekler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kültürü, sanatı ve yöresel lezzetleri ile Yenikapı fuar alanında görücüye çıkan Konya, mutfak lezzetlerinde çok iddialı.

Etli ekmeği, bıçak arası, bamya çorbası, tandırı, arap aşı, saç arası ve düğün pilavına varana kadar damak çatlatan seçenekleri de hem göze hem mideye hitap edecek.



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