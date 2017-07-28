Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçileri, Valilikçe hazırlanan konaklama alanlarına yerleşmeye başladı.

Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Valilikçe hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesindeki dört konaklama alanı, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başladı.



Altınordu ilçesine bağlı Uzunisa Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçileri, fındık sezonundaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Kadınlar, saçta yufka pişirirken gençler de çeşmeden doldurdukları su bidonlarını çadırlara taşıyor. Aile büyükleri ise alana gelen üreticilerle fındık hasadında çalışmak için görüşme yapıyor.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kente gelen Emin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesi ile 8 senedir yaz döneminde Ordu'da fındık hasadında çalıştığını söyledi.



Konaklama alanında sunulan hizmetlerden memnun olduklarını anlatan Aslan, "Özellikle ilk senelerde daha da güzeldi. Keyifli zaman geçiriyorduk ancak her giden 2-3 kişi getirince daha kalabalık oldu. Bu yüzden de su konusunda son dönemlerde sıkıntı yaşanıyor." dedi.



Aslan, bahçelerde çalışmak için iş beklediklerini ifade ederek "Şimdilik herhangi bir iş anlaşması yapmadım. Üreticilerle buraya gelmeden telefonla görüştük. Ağustos ayının ilk haftası gibi işin başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.



İşçilerden Aydın Çavuş ise 10 yıldır Ordu'da tarım işinde çalıştığına işaret ederek "Allah izin verirse ağustos başında fındık toplamaya başlayacağız. Buradaki iş şartlarından memnunuz." dedi.



Valilik kararı doğrultusunda Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadına 8 Ağustos'ta, orta kesimde 15 Ağustos'ta, yüksek kesimde ise 25 Ağustos'ta başlanacak.