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Meyan kökü şerbetinin faydaları nedir ve nasıl hazırlanır?

Ulusal Kanal, Güneydoğu Anadolu ile özdeşleşen meyan kökü şerbetinin mutfağına, şerbethaneye konuk oldu. Özellikle bölge halkının Ramazan ayı içeceği olarak bilinen meyan kökü şerbetinin faydaları nedir ve nasıl hazırlanır?

Meyan kökü şerbetinin faydaları nedir ve nasıl hazırlanır?

Kan kırmızı rengi ve kendine özgü tadıyla ramazan sofralarının olmazsa olmazlarından meyan kökü şerbeti....

Meyan kökü şerbeti, susuzluğa karşı direnç sağlaması sebebiyle daha çok ramazan aylarında tüketiliyor.

Nehir kenarlarında yabani olarak yetişen meyan köklerinin şerbet haline gelmesi de, bir hayli emek istiyor.

Tarçın ve karanfil ile aroma verilen meyan kökleri, çeşidine göre dinlendiriliyor.

Meyan kökleri daha sonra hazırlanan tanklara seriliyor ve su yardımıyla özü damıtılıyor.

Bir süre dinlendirilen meyan kökünün damıtılarak özü çekiliyor.

Uzun uğraşlarla hazırlanan şerbet, leziz tadıyla tüketime hazır gale geliyor...


HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #Meyan kökü şerbeti
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