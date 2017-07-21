Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı bir babalık davası kapsamında açıldı. Dali’nin mezarı, Katalonya’nın Figueres kentindeki Dali Müzesinde bulunuyordu.

Salvador Dali'nin mezarı, ölümünden 28 yıl sonra Maria Pilar Abel tarafından açılan babalık davası kapsamında, dün gece saatlerinde açıldı.



DNA testinde kullanılmak üzere saç, tırnak ve kemik örnekleri alındıktan sonra ise Dali’nin cesedi yeniden mezara konuldu. Dali’nin mezarının yeniden kapatıldığını Salvador Dalí Vakfı duyurdu.



Test sonuçlarının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 18 Eylül.



Abel, 2015’te Dali’nin çocuğu olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve miras hakkı talep etmişti.



Vakıf yetkilileri, davaya oldukça şüpheli yaklaşıyor.