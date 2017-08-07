MHP Yalova İl Başkanı Hasan Topçular, FETÖ itirafçısı olan gazeteci- yazar Hüseyin Gülerce’ye devlet koruması verilmesini eleştirdi.

Partisine katılımlar nedeniyle Donanma Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan MHP Yalova İl Başkanı Hasan Topçular, eski Zaman Gazetesi yazarı olan Hüseyin Gülerce’nin geçen dönemde oturduğu Yalova'da FETÖ konusunda Gülerce’nin Yalova’da etkin olduğunu söyledi. Topçular, şöyle dedi:



"“Yalova’nın yüzde 80’ini bu FETÖ’nun sendikasına, dershanesine, okullarına gönderen bir şahıs var. Yıllarca da burada öğretmenlik yapmış birisi var; Hüseyin Gülerce. Herkes de biliyor kim olduğunu ama bir tek Ak Parti bilmiyor. Bir de devletin korumasıyla geziyor. Siz şimdi insanların iyi niyetlerini kullanıp da mağdur olmasına neden olan bir kişiyi, devletin korumasıyla gezdiriyorsanız bu insanlara yazık etmiş olmuyor musunuz? Çok yanlış uygulamalar var. Bu FETÖ örgütü, bu şerefsizlerle biz yıllarca mücadelemizi zaten veriyoruz. Bir an önce devletin bütün hücrelerine girmelerini sağlayan siyasetçilerin gün yüzüne çıkarmasını sağlayın.Tek tip elbise giydirilsin deniyor. Onların değirmenine su taşımış siyasetçiler varsa o tulumu onlar da giysin.”