AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı MHP'li Saffet Acar, partisinden istifa etti.

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MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Acar'a destek verdiğini belirten Uluköy eski Belde Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, MHP'li 10 belediye meclis üyesi, 1 il genel meclis üyesi, MHP İlçe Yönetim Kurulu'nun 13 üyesi ile eski 32 üyesi de partilerinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Acar ve kendisine destek verdiğini açıklayan partililer istifa dilekçelerini MHP genel merkezi ve İl Başkanlığı'na gönderdi.



Belediye Başkanı Saffet Acar yaptığı açıklamada, görev yaptığı sürede her zaman MHP'nin çıtasını yükselttiğini söyledi. MHP'de siyasete başladığında Dinar'da MHP'nin 900 oyu bulunduğunu anlatan Bakan Acar, "Oy oranını 10 binlere çıkarttık. Şu an bir belediye başkanlığı seçimi yapılsa, 10 binlere varan oy oranımızla yeniden kazanırım. Dinar Belediye Başkanı olarak bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmadan, eşit şekilde hizmet verdik. Belediyeye giren herkes, memnun bir şekilde ayrıldı" dedi.



'İPE SAPA GELMEYEN NEDENLERLE GÖREVDEN ALDILAR'



Başkan Saffet Acar, MHP il yönetimi tarafından İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatarak, "İpe sapa gelmeyecek nedenlerle eski yönetim görevden alındı. Beni de eski İçişleri Bakanı ve MHP'den ihraç edilen eski Başkan Vekili Sayın Meral Akşener'i karşıladığım, Afyonkarahisar Valiliği'ndeki bir programda MHP'li yöneticilere selam vermediğim gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk ettiler. Bu gibi basit nedenlerle disiplin kuruluna sevk edildim. Herkes şunu iyi bilmelidir ki; beni kaydi olarak MHP'den silebilirler, fakat milliyetçiliğimi hiçbir zaman silemezler" diye konuştu.



Saffet Acar, ilerleyen günlerde Dinar'da MHP'den toplu istifaların olacağını da iddia etti.

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