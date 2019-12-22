banner1199

banner1197

Minibüsün tavanında 40 kilo 325 gram eroin bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünde 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

YURT 22.12.2019, 11:47 22.12.2019, 11:50
Minibüsün tavanında 40 kilo 325 gram eroin bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.A. yönetimindeki 30 AB 530 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği "Oscar"nın da kullanıldığı aramada minibüsün tavanına gizlenmiş 80 pakette 40 kilo 325 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

Kaynak: AA
#van #Edremit #eroin #emniyet
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P