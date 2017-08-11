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Minik Sadık ölüme böyle gitti

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Sadık Karaboğa, otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Minik Sadık ölüme böyle gitti

Küçük çocuğa otomobilin çarpması bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, oğlunun arkasından koşarak kurtarmak isteyen anne 27 yaşındaki Remziye Karaboğa da ağır yaralandı.

Kaza, ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen Sadık Karaboğa, bir anda park eden aracın arkasından yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen 25 yaşındaki Gülbey Gezer yönetimindeki 01 CAG 93 plakalı araç, küçük çocuk ve annesine çarptı. Kazada anne savrulurken, minik Sadık aracın altında sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sadık Karaboğa'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Remziye Karaboğa'yı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi de hastane morguna götürüldü. Araç sürücüsü Gülbey Gezer ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
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