İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kağıthane ve Fatih'te 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G.gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram bonzai, 1727 gram paket toz ve kubar esrar, 1568 uyuşturucu hap, 4 gram eroin ile 2 gran afyon sakızı ele geçirildi.
MOTOKURYELERLE DAĞITIM
Özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim, Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarının, uyuşturucuyu motosikletli kuryelerle dağıttığı tespit edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motosikletli kuryelerle uyuşturucuyu dağıtıyorlardı, hedefleri de gençlerdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kağıthane ve Fatih'te 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G.gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram bonzai, 1727 gram paket toz ve kubar esrar, 1568 uyuşturucu hap, 4 gram eroin ile 2 gran afyon sakızı ele geçirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.