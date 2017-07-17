Motosikletli kuryelerle uyuşturucuyu dağıtıyorlardı, hedefleri de gençlerdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kağıthane ve Fatih'te 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G.gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram bonzai, 1727 gram paket toz ve kubar esrar, 1568 uyuşturucu hap, 4 gram eroin ile 2 gran afyon sakızı ele geçirildi.



MOTOKURYELERLE DAĞITIM



Özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim, Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarının, uyuşturucuyu motosikletli kuryelerle dağıttığı tespit edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.