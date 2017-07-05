İzmir'in Çiğli ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren profesyonel motosiklet yarışçısı Çallı, memleketi Tire'de son yolculuğuna uğurlandı

Çiğli ilçesinde, kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Çallı'nın cenazesi memleketi Tire'de toprağa verildi.

Çallı'nın (50) cenazesi, Tire Mehmet Akif Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Çallı'nın ailesinin yanı sıra ilçedeki iş adamlarıyla yakınları katıldı.

- 5 yıl önce de trafik kazası geçirmiş

Çallı, 2005-2012 yılları arasında aktif olarak motosiklet yarışlarına katılmış, ulusal düzeyde birincilikler ve çok sayıda derece elde etmişti.

Yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında omzu ve kalça kemiği kırılan Çallı, yarışlara bir süre ara vermişti.

Çallı'nın birkaç ay önce aldığı motosikletiyle dün akşam test sürüşü yaptığı iddia edildi.

Ünal Çallı'nın erkek kardeşinin de 29 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Olay

Dün akşam saatlerinde Karşıyaka'dan Çiğli istikametine giden Ünal Çallı yönetimindeki motosiklet, İzmir Çevre Yolu Mavişehir Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpmış, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çallı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.