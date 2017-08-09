İSTANBUL Kültür Üniversitesi(İKÜ) TPDB Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü’nün (fİKÜr) destek verdiği ‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yelek’ projesi ile motosiklet ve bisiklet sürücülerini trafikte koruyacak yelek tasarlandı.

Genç fikirleri işe dönüştüren İstanbul Kültür Üniversitesi TPDB Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü’nün (fİKÜr) destek verdiği ‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yelek’ projesi ile motosiklet ve bisiklet sürücüleri, artık trafikte daha güvenli seyredebilecekler. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarından Mithat Okhan Onan’ın, henüz öğrenciyken başladığı ve mezun olduktan sonra da ön kuluçka merkezi fİKÜr’ün desteği ile hayata geçirdiği ‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yelek’, motosiklet/bisiklet sürücüleri için gece sürüşlerini daha da güvenli hale getirecek.



"MOTOSİKLET TRAFİKTE ARAÇ GİBİ GÖRÜNECEK"



Motosiklet ve bisikletlerin mevcut ışıklandırmalarının, diğer araç sürücüleri için çok yetersiz olduğunu ifade eden Onan, tasarladığı yeleğin bisiklet ve motosiklet sürücülerinin trafikte bir araç gibi görünmesini sağladığını söyledi. Motosiklet ve bisikletin mevcut ışıklandırmalarının, diğer araç sürücüleri için çok yetersiz olduğunu aktaran Onan, "Ben de hem bisiklet hem de motosiklet sürücüsü olduğum için trafikte seyir halindeyken bunun eksikliğini fazlasıyla hissediyorum. O yüzden tasarladığım yeleği ben de trafikte kullanmaya başladım. Bunu giydiğiniz zaman trafikte bir araç gibi görünüyorsunuz. Otomobille trafikte seyir halindeyken arabalardaki iki kırmızı ışığı görmeye alışkınız ama tek bir ışık, bilinçaltımızda derinlik algısı oluşturmuyor. Ben bunu tamamen değiştirmek istedim" dedi.



Öncelikli hedefinin hali hazırdaki algıyı değiştirmek olduğunu belirten Onan, "Sürücüsü olan bir motosikletin ya da bisikletin en geniş kısmı, sürücünün ya dirsekleridir ya da omuzlarıdır. Bu bölgelere giyilebilir bir teknoloji tasarladım. Bunu giydiğiniz zaman araç sürücüleri şunu algılıyor, ‘İki tane ışık var. Bunun bir genişliği ve derinliği var. Sıkıştırmadan biraz daha yanından geçeyim. Trafikte yer kaplayan bir şey bu dikkat etmeliyim’ bu da sürücünün algısını tamamen değiştiriyor. Projemde, öncelikli hedefim de bu algıyı oluşturmaktı zaten” diye konuştu.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yeleği’ anlatan Onan, “Yeleği giyen sürücü, sağ dirseğini gövdeye yaklaştırdığında, tasarım sağa doğru sinyal veriyor. Aynı şekilde sol dirseğini gövdeye yaklaştırdığında ise sola doğru sinyal veriyor. Sistem, sürücü pozisyonu bozulmadan, komutlarla bunları gerçekleştiriyor. Frenlendiği zaman da sensörü algılayarak arka tarafı daha parlak bir görünüme ulaştırıyor. Bununla birlikte, ön tarafa da flaş yapmanızı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Yeleğin çalışma sistemini hakkında da bilgi veren Onan, “Yeleğin ön tarafında belli açılarda beyaz ışıklar, arkasında da kırmızı ışıklar bulunuyor. Yeleği giyen sürücüyü rahatsız etmiyor ancak sürücünün çevresinde 360 derecelik görünürlük sağlıyor. Yeleğin arka kısmındaki ışık, sürekli yanıp sönüyor. Saniyede 100 kere yanıp sönen bir ışık düşünün, gözle baktığınız zaman sürekli yanıyormuş gibi görünür. Baktığınızda ‘Orada gerçekten bir şey var ve yanıp sönüyor. Buna dikkat edeyim…’ gibi bir algı uyandırıyor çevresindeki sürücülerde. Ama dönüp bakıldığı zaman rahatsızlık vermiyor ve iki kilometre uzaklığa kadar görünürlük sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Projenin patentini aldıktan sonra‘Faydalı Model’ başvurusunda da bulunduğunu dile getiren Onan, önümüzdeki dönemde ürünün satış ve pazarlaması konusunda, Türkiye’deki büyük ölçekli firmalarla el sıkışmaya hazırlanıyor.

