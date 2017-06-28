Denizli'de iki kişilik motosiklete 4 çocuğu ve eşiyle birlikte binen sürücüye jandarma ekipleri cezai işlem uyguladı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri bayram denetimleri sırasında bir motosiklete 6 kişi bindiğini görünce motosikleti durdurdu.
İsmi verilmeyen sürücüye cezai işlem uygulayan ekipler, üzerinde 6 kişinin yolculuk ettiği motosikletin fotoğrafını basınla paylaştı.
Denizli'de iki kişilik motosiklete 4 çocuğunu ve eşini de bindirerek yolculuk eden sürücüye cezai işlem uygulandı
Denizli'de iki kişilik motosiklete 4 çocuğu ve eşiyle birlikte binen sürücüye jandarma ekipleri cezai işlem uyguladı.