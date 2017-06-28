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Motosiklete 6 kişi bindiren sürücüye ceza

Denizli'de iki kişilik motosiklete 4 çocuğunu ve eşini de bindirerek yolculuk eden sürücüye cezai işlem uygulandı

Motosiklete 6 kişi bindiren sürücüye ceza

 Denizli'de iki kişilik motosiklete 4 çocuğu ve eşiyle birlikte binen sürücüye jandarma ekipleri cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri bayram denetimleri sırasında bir motosiklete 6 kişi bindiğini görünce motosikleti durdurdu.

İsmi verilmeyen sürücüye cezai işlem uygulayan ekipler, üzerinde 6 kişinin yolculuk ettiği motosikletin fotoğrafını basınla paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #taşıma kapasitesi #motosiklet #jandarma #6 kişi
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