Emniyetten flaş açıklama
Emniyetten flaş açıklama
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon

Motosikletin çarptığı kişi öldü

Sürücüsünün dengesini kaybedip üzerinden atladığı motosiklet, kaldırımda yürüyen kişiye çarparak, ölümüne neden oldu

Motosikletin çarptığı kişi öldü

Kuşadası ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre O.A, İkiçeşmelik Mahallesi'nde dengesini kaybedince kullandığı 09 BT 726 plakalı motosikletten atladı. O.A'nın atlamasıyla sürüklenen motosiklet, kaldırımda yürüyen Hamza Tekin'e çarptı.

Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Tekin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü O.A gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #motosiklet #kaza #kaldırım
banner863
Önceki Haber
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sonraki Haber
Galatasaray kafilesi, Slovakya'ya geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.