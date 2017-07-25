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Motosikletli çifti kaza ayırdı

İZMİR -Bursa karayolunda motosiklet kamyonete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Mesut Battal yaralanırken, aynı yaştaki kız arkadaşı Zehra Mutlu yaşamını yitirdi.

Motosikletli çifti kaza ayırdı

Manisa Alaşehir'de oturan Mesut Battal , Balıkesir'de bulunan kız arkadaşı Zehra Mutlu ile birlikte 45 ZD 291 plakalı motosikletiyle Bursa'ya gelmek için yola çıktı. İzmir- Bursa karayolu 50'inci kilometresi Karacabey ilçesi yakınlarında iddiaya göre, hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü Mesut Battal, önünde seyreden Ali Osman Aydoğan’ın kullandığı 10 SR 529 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı.

Refüjde bulunan bariyerlere de çarpan motosikletin sürücüsü hafif , kız arkadaşı ise ağır yaralandı.

 Sağlık ekipleri tarafından duran kalbi çalıştırılıp, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız buradaki bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Battal'ın tedavisi sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İZMİR-BURSA #MESUT BATTAL #ZEHRA MUTLU #motorsiklet
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