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Mucize bebek Zehra, hastaneden taburcu oluyor

Henüz 20 haftalıkken doğan mucize bebek Zehra, hastaneden taburcu oluyor. Doktorların yaşamasına mucize gözüyle baktığı Zehra bebeğin ailesi ise, bugünlerde çifte bayram yaşıyor.

Mucize bebek Zehra, hastaneden taburcu oluyor
Anne karnında 21'nci haftada dünyaya geldi, minicik elleriyle yaşama tutundu.

Anne Ayşe Alışır, 20 hafta 4 günlük hamileyken erken doğum yaptı. Zehra bebek henüz 420 gram ve 27 santimetreyken dünyaya gözlerini açtı.

Yaşamasına mucize gözüyle bakılsa da Zehra bebek hayata 4 elle sarıldı.

5 buçuk aylık tedavinin ardından arife günü taburcu edilecek Zehra bebeğin ailesi, bugünlerde çifte bayram yaşıyor.

Uzman Doktor Osman Hacıhasanoğlu, 21 haftasını doldurmadan doğan Zehra bebeğin literatüre girebileceğini belirtiyor.



ulusal.com.tr
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