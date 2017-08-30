Anne karnında 21'nci haftada dünyaya geldi, minicik elleriyle yaşama tutundu.
Anne Ayşe Alışır, 20 hafta 4 günlük hamileyken erken doğum yaptı. Zehra bebek henüz 420 gram ve 27 santimetreyken dünyaya gözlerini açtı.
Yaşamasına mucize gözüyle bakılsa da Zehra bebek hayata 4 elle sarıldı.
5 buçuk aylık tedavinin ardından arife günü taburcu edilecek Zehra bebeğin ailesi, bugünlerde çifte bayram yaşıyor.
Uzman Doktor Osman Hacıhasanoğlu, 21 haftasını doldurmadan doğan Zehra bebeğin literatüre girebileceğini belirtiyor.
ulusal.com.tr
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