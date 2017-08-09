MUĞLA'nın Bodrum İlçesi dün saat 10.42'de Richter ölçeğine göre 5.1'lik sarsıntı korkuya neden olurken, devam eden depremlerle ilçe 24 saat içinde 490 kez sallandı. Kentte son olarak bugün saat 12.25'te, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Muğla Bodrum'da dün saat 10.42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı önce 4.9 olarak açıkladı, ardından 5.1 olarak güncelledi.



Korkuya neden olan bu depremin ardından son 24 saatte, hafif ve orta şiddette 490 sarsıntı daha meydana geldi.



Bodrum'da son olarak saat 12.25'te, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Deprem, kentte hafif hissedildi.



Bodrum, geçen 21 Temmuz'da da 6.5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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