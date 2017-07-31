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Muğla Bodrum'da deprem (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 19.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Muğla Bodrum'da deprem (Son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 19.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 19.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #bodrum
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