Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah meydana gelen deprem ırasında ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalıçiftlik Halk Plajı'nda meydana gelen 1 metre derinliğe ve yaklaşık 5 metre genişlikteki çukur görenleri şaşırttı. Plajda kumlar çekilirken meydana gelen göçük anı cep telefonuyla görüntülendi. Belediye ekipleri çukuru iş makineleriyle kapattı.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah meydana gelen deprem ırasında ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalıçiftlik Halk Plajı'nda meydana gelen 1 metre derinliğe ve yaklaşık 5 metre genişlikteki çukur görenleri şaşırttı. Plajda kumlar çekilirken meydana gelen göçük anı cep telefonuyla görüntülendi. Belediye ekipleri çukuru iş makineleriyle kapattı.







Olayın görüntüleyen belediye restoranında garson 21 yaşındaki Cengiz Topan, "Çok şiddetli bir sarsıntı hissettik. Hemen ardından önümdeki plajda kumsal çökmeye başladı. Cep telefonumla çöken yeri kaydettim. Daha önceki depremde de 30 metre ileride bir göçük oluşmuştu. Buranın zemini kumsal ve deniz seviyesinde olduğu için sanıyorum bu göçükler oluştu. Denize girenler denizin içinde de çukurların oluştuğunu söylüyor. Sabah olması nedeniyle fazla insanın plajda bulunmaması şans" dedi.



