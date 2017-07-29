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Muğla Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü

Muğla Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 20 hektar makilik alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Bozdağ mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, makilik alana sıçradı.

Yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 6 itfaiye aracı, ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

Çok sayıda yangın söndürme işçisinin de destek verdiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. 

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 20 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının etkili olduğu bölgede yaşan vatandaşlardan Nurettin Arslan, AA muhabirine, sabah saatlerinde çıkan yangının güçlükle söndürüldüğünü söyledi.

Alevlerin, hava araçları ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını belirten Arslan, "Evlere de çok yaklaşmıştı. Ekipler yangını başarıyla söndürdüler." dedi.












Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum
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