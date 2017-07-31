Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 19.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 19.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.



ulusal.com.tr