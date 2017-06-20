Kardeşi FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan iş adamına kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtarak, 3 milyon dolar dolandırmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı

Muğla'da FETÖ/PDY soruşturmasında kardeşi tutuklanan bir iş adamını yardım etme bahanesiyle 3 milyon dolar dolandırmak isteyen 3 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ankara'dan gelen H.Y, Ç.Y. ve S.K, kardeşi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bir iş adamına kendilerini terörle mücadele polisi ve MİT görevlisi olarak tanıttı. Zanlılar, iş adamından kardeşini hapisten çıkarma karşılığında 3 milyon dolar istedi.



Bu kişilere inanmayan iş adamı, polise giderek şikayette bulundu.



Dolandırıcıların yakalanması için polisle iş birliği yapan iş adamı, zanlılara 15 bin dolar peşinat vereceğini belirterek buluşmaya çağırdı. İş adamı ile şüphelilerin buluşacağı otelde önlem alan Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri H.Y, Ç.Y. ve S.K'yi önceden seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yaparak gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.