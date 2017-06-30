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Muğla'da askerlerin rahatsızlanması

Son üç gün içerisinde 87 askerin rahatsızlandığı Marmaris ilçesinde 17 asker daha bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu

Muğla'da askerlerin rahatsızlanması

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 asker daha bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Askerler, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerlerden 17'si bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine getirildi.
Askerler, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.
Dün gözlem altında tutulan 3 askerin de tedavisinin gün içinde tamamlanarak, taburcu edileceği öğrenildi.
Kusma, bulantı, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle 27 Haziran'da 7, 28 Haziran'da 70, dün de 10 olmak üzere toplam 87 asker hastaneye kaldırılmış, 84'ü ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilmişti. 3 asker ise Marmaris Devlet Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.
Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan ve idrar örnekleri alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aksaz #Marmaris #muğla
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