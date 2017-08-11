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Muğla'da 'ByLock' operasyonu

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 37 kişiden 31'i gözaltına alındı.

Muğla'da 'ByLock' operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 37 kişiden 31'i gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ByLock kullanan ve Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bylock
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