Caretta carettaların yaşam alanı olan ve Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alan caretta carettaların yaşam alanı olan Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da düzenlenen dalış turları turistlerin ilgisini çekiyor.

2008 yılında "Avrupa'nın en iyi açık alanı" seçilen İztuzu Plajı ve gözde turizm merkezi Dalyan, turistlerin gelmeye başlamasıyla hareketlendi. Dalyan Mahallesi'nde turizmciler turistlere değişik alternatifler sunuyor.

Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalı'ndan sabah erken saatlerde kalkan teknelere binen turistler, caretta carettaları izleyebilmek ve onları daha yakından görebilmek için Bozburun Duvar, Ekincik Mağara, Batık ve Yelken Adası mevkilerinde yapılan dalış turlarına katılıyor.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan'ın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da göz bebeği bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Turistik mahallede sadece deniz, kum, güneş olmadığını belirten Ürkmezer, tarihi güzellikleri, kaplıcaları, yeşili ve mavisiyle Dalyan'ın turizmin her çeşidine hitap ettiğini, bu nedenle yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Bölgenin birçok canlı gibi caretta carettalar için yuvalama alanı olduğuna dikkati çeken Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Her ne kadar başka yerler dalış turizmiyle ünlenmiş olsa da bu bölge dalış sporu etkinliği için önem taşıyor. Deniz altı çeşitliliği ve zenginliği açısından bölge bir cennet konumunda. İdeal bir yer. Her yıl 'Carettalarla yüzüyoruz' temalı uluslararası yüzme maratonu düzenliyoruz. Katılanlar gerçekten caretta carettalarla yüzüyor. Dalış yapanların caretta caretta görme şansı çok daha fazla."



Caretta carettalarla dalışa 5 bin kişi katılıyor

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptıran Eurodive Dalış Okulu'nun sahibi ve eğitmeni Canan Ergan ise çoğunlukla yabancı misafirlere hizmet verdiklerini söyledi.

Dalış noktalarının Türkler tarafından çok tanınmadığını vurgulayan Ergan, "Dalyan, dalış severler için yeni dalış noktası olması konusunda gayet önemli bir yer. Bütün Türk dalıcıları da buraya bekliyoruz. 20 dakikalık kanal yolculuğundan sonra, denize ulaşıyoruz. Denize ulaşınca, yaklaşık 10 dalış noktamız var." dedi.

Ergan, bölgedeki dalış noktalarında tarihi amfora ve batık görme imkanı olduğuna işaret ederek dalış etkinliğine yılda 5 bin kişinin katıldığını vurguladı.

Dalış yapanları birçok güzellik beklediğini anlatan Ercan, şöyle konuştu:

"Burada dalış yaparken caretta carettayla karşılaşmak mümkün. Vatos, orfoz en sık gördüğümüz canlılardan. Bunları görmek istiyorsanız, bu cennette dalış keyfini yaşamak istiyorsanız sizleri de buraya bekliyoruz. Dalyan'da dalış yaparak caretta carettalarla yüzmek bir ayrıcalık."

İstanbul’dan gelen Kenan Karadağ ise Dalyan'da ilk defa dalış yaptığını ve çok etkilendiğini dile getirdi.

Dalış öncesi eğitmenlerinden gerekli bilgileri alarak bölgeyi tanıdıklarını aktaran Karadağ, "O eğitimlere uyarak ve suyun içerisinde rahatlığımızı koruyarak başarılı bir dalış gerçekleştirdik. Suyun altı çok güzel. Deniz canlılarını görmek harika." değerlendirmesini yaptı.

İzmir’den gelen Melike Yaşar da ilk kez dalış yaptığını ifade etti. Kanalda dalış yapmanın mükemmel olduğunu kaydeden Yaşar, "Dalış, çok keyifli bir spor. Herkese tavsiye ederim. Balıklarla ve caretta carettalarla beraber yüzüyorsunuz. Kesinlikle herkes denemeli. Burada dalış yapmak ayrı bir güzellik." dedi.

Bölgeye gelerek dalış yapan yerli ve yabancı ziyaretçiler daha sonra teknelerle 20 dakikalık kanal turuna çıkarak bölgenin diğer güzelliklerini de görme fırsatını yakalıyor.