Bodrum ilçesinde denize giren Kamil Koçak (69), boğuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren Kamil Koçak (69), boğuldu.



Bodrum'a eşi ile tatile gelen Kamil Koçak (69), Gümbet Mahallesi'nde konakladıkları otelin sahilinden denize girdi.



Bir süre sonra eşi Naciye Koçak, kocasının çırpındığını farkederek çevredekilerden yardım istedi. Otel görevlilerinin yardımıyla kumsala çıkarılan Koçak'a, sahilde vatandaşlar arasında bulunan bir doktor kalp masajı yaptı.



112 Acil Sağlık ekiplerinin, kalp masajı yaparak ambulansa taşıdıkları Koçak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamil Koçak, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.