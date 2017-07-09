Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İsmail İnatoğlu (21), ailesinin İçmeler mevkisindeki çekekte tekne tamir işleri üzerine işlettiği atölyede, hızarın ayarını yapmak isterken akıma kapıldı.



Durumu fark eden baba Ali İnatoğlu, oğlunu tişörtünden tutup çektikten sonra 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İnatoğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.