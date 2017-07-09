Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail İnatoğlu (21), ailesinin İçmeler mevkisindeki çekekte tekne tamir işleri üzerine işlettiği atölyede, hızarın ayarını yapmak isterken akıma kapıldı.
Durumu fark eden baba Ali İnatoğlu, oğlunu tişörtünden tutup çektikten sonra 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnatoğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.