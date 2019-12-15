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Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

YURT 15.12.2019, 17:28
Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Yaka Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 89 yaşındaki Mustafa Çiçek'in cansız bedeni bulundu.  

Çiçek'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
#muğla #yangın
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