Muğla'da, hayvanseverler özellikle sahipsiz hayvanların yaşam haklarını tehlikeye sokacağını ileri sürdükleri 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısını Ortaca ilçesinde protesto etti.

Muğla'da, hayvanseverler özellikle sahipsiz hayvanların yaşam haklarını tehlikeye sokacağını ileri sürdükleri 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısını Ortaca ilçesinde protesto etti.

Ortaca Atatürk Meydanı'nda düzenlenen eyleme Ortaca, Dalyan, Dalaman ve Fethiye'den hayvanseverler katıldı.

Yasa tasarısının geri çekilerek sivil toplum kuruluşları, barolar, meslek örgütleri gibi konunun tarafı kurumlarca yeniden müzakere edilmesini talep eden grup, "Katliam yasa tasarısını istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Eyleme, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Köyceğiz'e bağlı Zeytinalanı Mahallesi'nde, seyir halindeyken otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeği görüntüleyen ve o aracı durdurarak hayvanseverlere haber veren Alparslan Mehmet Bıyık ve arkadaşları da destek verdi.

Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, yaptığı konuşmada, tasarının katliamlara sebep olmadan geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Hiçbir hayvanın kaderine terk edilemeyeceğini belirten Dağdelen, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na sesleniyoruz. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması için Orman Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır. Bu kanunu asla kabul etmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşı çıkacağız. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır."

Ortaca Belediye Başkanı Karaçelik ise tasarının hayvanların yaşam alanlarını daralttığını savundu.

Hayvan hakları savunucularının itirazlarına ve taleplerine hak verdiğini kaydeden Karaçelik, şunları kaydetti:

"Doğadaki tüm canlıların kendi doğal alanlarında yaşam hakları vardır. Bir canlının kendi yaşam alanından koparılarak başka bir alanda yaşatılması, hayvan haklarına da insan haklarına da vicdana da dinimize de aykırıdır diye düşünüyorum. Bu tasarının çekilmesi için demokratik yoldan konulabilecek her türlü eyleme katkı koymaya hazırız."