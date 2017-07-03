Bodrum ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu ikiz kardeşlerden biri öldü, diğerinin de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu ikiz kardeşlerden biri öldü, diğerinin de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ali Osman Konduz yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yoldan çıkıp takla atarak iş yerinin istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile devrilen araçtaki Oğuzhan Önel ile ikiz kardeşler Batuhan ve Doğukan Tanışan (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Doğukan Tanışan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Batuhan Tanışan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



İkisi de Göztepe Spor Kulübü sporcusu

Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Futbolla ilgilenen ikizlerin Göztepe Spor Kulübünün altyapısında oynadığını belirten Çatak, ikizlerden Batuhan'ın, İzmir'e giderek Göztepe'nin U17 takımına seçildiğini anlattı.

Çatak, "Takımda kendini gösterip imza atacaktı. İkisi de turizm öğrencisi. Tanışan kardeşler, araç sahibiyle Bodrum'daki bir otelin önünde tanışmış. Otomobille gezmek istediklerini söylemeleri üzerine Bodrum turuna çıkmışlar." diye konuştu.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşağa hızla giren otomobilin kaldırımı aşıp taklalar atarak istinat duvarına çarpma anı yer alıyor.