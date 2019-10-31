Muğla'da kıl keçisi dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için üreticilere kıl keçisi dağıttı.

İlk faaliyet pilot bölge olarak seçilen Menteşe İlçesinde yapıldı. 40 üreticiye 120 Kıl Keçisinin dağıtıldığı projenin en kısa sürede diğer ilçelerde de hayata geçirileceği vurgulandı.

Düğerek Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kıl keçisi desteği proje ile üreticilerin ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte 8 keçisi olması ve üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor. Özellikle kadın üreticilere destek olmak için başlatılan projeyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve hayvancılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Üreticilere Kıl Keçilerinin dağıtım töreninde konuşan üretici Derya Öztürk Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e özellikle kadın üreticilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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