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Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Marmaris ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

Denize girmek için Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisine gelen Özgür Öztürk, kıyıya vurmuş ölü bir caretta caretta gördü.

Öztürk'ün haber vermesi üzerine bölgeye gelen Marmaris Belediyesi görevlileri, incelemelerin ardından ölü kaplumbağayı ilaçladı ve gömdü.

Öztürk, gazetecilere, denize girmek için geldiği sahilde caratta carettayı ölü olarak görünce üzüldüğünü söyledi.

Kaplumbağanın balıkçıların ağlarına takılarak öldüğünü tahmin ettiğini söyleyen Öztürk, inceleme yapan görevlilerinde de bu yönde değerlendirme yaptıklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Caretta caretta #Marmaris #muğla
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