Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyüdüğü ekiplerin havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğü bildirildi.

