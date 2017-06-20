Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Labranda Bulvarı'nda Mehmet Çandır (66) idaresindeki 48 KN 192 plakalı otomobil, Ozan Caddesi'nden ana yola çıkarken, Mustafa Karyağdı idaresindeki 09 LJ 989 plakalı maden yüklü tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan, otomobil sürücüsü Çandır ve araçta bulunan eşi Fatma Kadın Çandır, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Mehmet Çandır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Milas ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.